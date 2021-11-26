Германии предрекли «большую коронавирусную драму»

Германия стоит на пороге зимней коронавирусной депрессии, заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

Фото: Рамблер Рамблер

По словам Зедера, в Германии может повториться сценарий 2020 года, когда страна жила в условиях, близких к локдауну.

«Мы стоим на пороге большой коронавирусной драмы, а также зимней коронавирусной депрессии. Каждый, кто думает, что это лишь небольшой рост, должен понимать, что нас ожидает длительный рост по всей Германии», - приводит РИА «Новости» слова баварского премьера.

Он выступил за активизацию «механизма коронавирусного аварийного торможения» - введение жесткого режима ограничительных мер на всей территории Германии.

Зедер также выступил за введение обязательной вакцинации на национальном уровне, отметив, что у региональных властей таких полномочий нет.

Заболеваемость COVID-19 в Германии в последние недели находится на максимальном уровне за весь период пандемии. За последние сутки в стране было зарегистрировано более 76 тысяч новых случаев заболевания.