Зеленский обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с призывом публично подтвердить, что Россия не готовит "полномасштабное наступление" на Украину. Зеленский считает, что сейчас этот сигнал был бы важен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию, посвященную экватору его руководства страной.
"Если они не думают об эскалации, то мне кажется, когда я говорю, что мы точно никуда не наступаем, мы защищаем свою страну, то россияне и президент РФ тоже должен, мне кажется, публично сказать, что мы не планируем. Или по крайней мере публично, или мы готовы к разговору, мы не раз говорили - не хотите встреч, давайте говорить по телефону. Давайте скажем публично, что РФ не готовит полномасштабного вторжения в Украину. Этот сигнал сейчас бы был важным", - подчеркнул Зеленский .
Напомним, в последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на границе с Украиной.
Так, газета Washington Post со ссылкой на источники опубликовала материал, согласно которому ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной.
А издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", на которых, по его утверждению, показано размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не несет угрозы и никого не должно беспокоить.