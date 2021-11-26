Зеленский обратился к Путину

"Если они не думают об эскалации, то мне кажется, когда я говорю, что мы точно никуда не наступаем, мы защищаем свою страну, то россияне и президент РФ тоже должен, мне кажется, публично сказать, что мы не планируем. Или по крайней мере публично, или мы готовы к разговору, мы не раз говорили - не хотите встреч, давайте говорить по телефону. Давайте скажем публично, что РФ не готовит полномасштабного вторжения в Украину. Этот сигнал сейчас бы был важным", - подчеркнул Зеленский .