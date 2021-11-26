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Зеленскому захотели "дать по морде" после слов о Крыме

Елена Прошина
35 минут назад

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что хотел ударить президента страны Владимира Зеленского из-за их спора во время пресс-марафона, который состоялся сегодня, 26 ноября. Согласно видеозаписи, которую опубликовали в Telegram-канале «Украина Сейчас», главред сайта «Цензор.нет» подчеркнул, что его остановило лишь уважение к стране и статусу президента, как главнокомандующего.

Зеленскому захотели "дать по морде" после слов о Крыме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Надо было встать и дать ему по морде», — заявил Бутусов.

Напомним, что во время общения с журналистом Зеленский заявил, что за потерю Крыма Украиной ответственен исполняющий обязанности президента в 2014 году Александр Турчинов, а за потерю Донбасса — экс-глава Украины Дмитрий Порошенко.

Зеленский назвал виновных в потере Крыма и Донбасса

После ответа на вопрос Бутусова глава государства обвинил его в сливе секретной информации, которая привела к гибели людей. В ответ журналист назвал Зеленского лжецом.

Напомним, что ранее во время пресс-марафона Зеленский заявил о подготовке госпереворота в стране к началу декабря. По словам главы государства, у него есть не только «агентурная информация», но и записи, на которых представители Украины обсуждают с представителями России участие бизнесмена Рината Ахметова в грядущей смене власти.

В мире,Владимир Зеленский,Юрий Бутусов,Ринат Ахметов,Александр Турчинов,
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