Зеленскому захотели "дать по морде" после слов о Крыме

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что хотел ударить президента страны Владимира Зеленского из-за их спора во время пресс-марафона, который состоялся сегодня, 26 ноября. Согласно видеозаписи, которую опубликовали в Telegram-канале «Украина Сейчас», главред сайта «Цензор.нет» подчеркнул, что его остановило лишь уважение к стране и статусу президента, как главнокомандующего.

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«Надо было встать и дать ему по морде», — заявил Бутусов.

Напомним, что во время общения с журналистом Зеленский заявил, что за потерю Крыма Украиной ответственен исполняющий обязанности президента в 2014 году Александр Турчинов, а за потерю Донбасса — экс-глава Украины Дмитрий Порошенко.

После ответа на вопрос Бутусова глава государства обвинил его в сливе секретной информации, которая привела к гибели людей. В ответ журналист назвал Зеленского лжецом.