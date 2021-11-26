Зеленский заявил о предложении передать тайны о ковиде России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василий Бурба предлагал передать России секретную информацию о коронавирусе. Об этом сообщает News24ua.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Зеленский уволил Бурбу с должности главы ГУР в августе 2020 года. Этот пост Бурба занимал с октября 2016 года.

В октябре 2021-го Бурба был уволен с воинской службы. СМИ писали, что причиной стало его решение дать показания следственной комиссии Верховной рады, расследующей провал спецоперации по задержанию членов российского частного военного формирования.

Журналист Юрий Бутусов утверждал, что украинский министр обороны Андрей Таран приказал Бурбе «как военнослужащему» отказаться от дачи показаний» и не сообщать, «как проходило заседание в кабинете верховного главнокомандующего Владимира Зеленского по отмене спецоперации».

Советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович объяснял отставку Бурбы тем, что тот «единолично и инициативно инициировал активную фазу операции, не предупредив верховного главнокомандующего».

Во время пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что Бурба, пытаясь сохранить свое место, принес ему информацию о «формуле COVID и том, кто ее создал».