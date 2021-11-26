Зеленский назвал виновных в потере Крыма и Донбасса

Бывший украинский лидер Петр Порошенко причастен к потере Украиной Донбасса и несет ответственность за сложившуюся на востоке страны ситуацию. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, трансляция которого доступна в Facebook.
Глава государства также добавил, что в утрате Крыма виноват бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
«Это мое мнение», — отметил Зеленский.
Политик подчеркнул, что всеми силами стремится решить вопрос конфликта в Донбассе.
«Я не буду бороться за власть, я борюсь за Украину, как бы пафосно это ни звучало. Я борюсь за какие-то важные вещи, которые для меня важно сделать. Почему для меня было важно строить дороги или закончить войну? Я очень этого хочу», — заверил он.
Ранее Турчинов предрек, что потенциальная встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского может закончиться капитуляцией страны. Турчинов добавил, что при проведении встречи лидеров двух стран, который будет «серьезным вызовом Украине», Киеву нужно иметь «другие формы реагирования». Однако политик не уточнил, какие именно.
Также Турчинов напомнил, что в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал закончить внутренний конфликт за две недели, однако сейчас, спустя почти три года, боевые действия продолжаются, а Киев «не освободил ни одного метра украинской земли».