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В Израиле возникла угроза чрезвычайного положения

Lenta.ru
33 минуты назад

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что страна находится на грани чрезвычайного положения из-за коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

В Израиле возникла угроза чрезвычайного положения
Фото: ReutersReuters

Слова главы израильского правительства прозвучали на совещании по поводу нового варианта СOVID-19, который был обнаружен в ЮАР. Беннет заявил, что правительство обязано будет реагировать быстро на новый возможный виток пандемии. При этом в Израиле уже был обнаружен первый заболевший новым штаммом B.1.1.529.

26 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны Европейского союза намерены прекратить перелеты в Южную Африку из-за возникновения в этом регионе нового варианта COVID-19.

О новом штамме стало известно после сообщений о заражении десяти человек в ЮАР, Ботсване и Гонконге 24 ноября. Британские ученые предположили, что новый штамм станет лучше уклоняться от антител, чем дельта-вариант. Множество мутаций у B.1.1.529 позволяет допустить, что вирус возник у пациента с ослабленным иммунитетом — у больного ВИЧ или СПИДом.

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