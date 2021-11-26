В Израиле возникла угроза чрезвычайного положения

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что страна находится на грани чрезвычайного положения из-за коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

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Слова главы израильского правительства прозвучали на совещании по поводу нового варианта СOVID-19, который был обнаружен в ЮАР. Беннет заявил, что правительство обязано будет реагировать быстро на новый возможный виток пандемии. При этом в Израиле уже был обнаружен первый заболевший новым штаммом B.1.1.529.

26 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны Европейского союза намерены прекратить перелеты в Южную Африку из-за возникновения в этом регионе нового варианта COVID-19.