Зеленский захотел переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры с властями России. Как он заявил в ходе пресс-марафона, трансляцию которого ведет телеканал «112 Украина», в нем примет участие глава администрации президента Андрей Богдан.
Зеленский не назвал точной даты проведения переговоров, однако он отметил, что они пройдут в ближайшее время.
Напомним, что ранее во время пресс-марафона Зеленский заявил о подготовке госпереворота в стране к началу декабря. По словам главы государства, у него есть не только «агентурная информация», но и записи, на которых представители Украины обсуждают с представителями России участие бизнесмена Рината Ахметова в грядущей смене власти.
По его словам, стоимость подобной «акции» обойдется в миллиард долларов, но разглашать всю поступившую ему информацию он не имеет права.
Ранее экс-депутат Верховной рады, лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Зеленский планирует ввести в стране военное положение с 1 декабря.