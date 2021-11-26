Зеленский захотел переговоров с Россией

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Зеленский не назвал точной даты проведения переговоров, однако он отметил, что они пройдут в ближайшее время.

Напомним, что ранее во время пресс-марафона Зеленский заявил о подготовке госпереворота в стране к началу декабря. По словам главы государства, у него есть не только «агентурная информация», но и записи, на которых представители Украины обсуждают с представителями России участие бизнесмена Рината Ахметова в грядущей смене власти.

По его словам, стоимость подобной «акции» обойдется в миллиард долларов, но разглашать всю поступившую ему информацию он не имеет права.