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«Вытащили из джунглей»: мигранты поблагодарили Лукашенко за помощь

Алиса Селезнёва
37 минут назад

Беженцы, находящиеся на польско-белорусской границе, поблагодарили президента Белоруссии Александра Лукашенко за помощь. Видеозапись общения белорусского лидера и мигрантов опубликовало РИА Новости.

«Вытащили из джунглей»: мигранты поблагодарили Лукашенко за помощь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

8 ноября к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. 16 ноября произошел открытый конфликт — беженцы попытались прорваться через ограждения и стали бросаться в пограничников камнями, а в ответ польская сторона применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. После этого власти Белоруссии решили перенаправить беженцев в логистический центр в Гродненской области, представив им место для ночлега и еду.

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в транспортно-логистический центр «Брузги», где проживают мигранты. В ходе своего визита глава государства заявил, что власти страны не намерены «задерживать мигрантов, грузить в самолеты и отправлять на родину, если те этого не хотят».

В свою очередь беженцы поблагодарили Лукашенко за оказанную им властями Белоруссии помощь.

«Мы ценим и очень благодарны за все то хорошее, что вы лично и люди в вашей стране сделали для нас. Благодарны за то, что вы вытащили нас из «джунглей», - заявил на английском языке представитель беженцев, подчеркнув, что выражает общую точку зрения.

Он также поблагодарил власти Белоруссии за заботу, предоставление медицинской помощи и раздачу еды.

В мире,Александр Лукашенко,РИА Новости,
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