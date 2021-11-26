Зеленский заявил о готовящемся госперевороте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о планирующемся 1 декабря государственном перевороте. По его словам, к этому причастен бизнесмен Ринат Ахметов, на госпереворот выделяются миллиарды долларов, сообщает РИА Новости.

Фото: Офис Президента Украины Офис Президента Украины

Несмотря на полученные сведения, сам украинский лидер отметил, что не верит в госпереворот и в то, что Ахметов будет в этом участвовать.

Зеленский добавил, что страна находится в начале «большой войны» с олигархами. По его словам, «их щупальца везде», но к большому бизнесу власти Украины относятся с уважением.