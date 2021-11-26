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Лукашенко попросил Польшу пропустить беженцев в Германию

Lenta.ru
34 минуты назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил решение проблемы кризиса на белорусско-польской границе. Он попросил руководство Польши пропустить мигрантов в Германию, передает ТАСС.

При этом белорусский лидер заверил беженцев, что власти страны не будут политизировать их проблемы.

«Ни в коем случае не будем играть и делать политику на ваших судьбах», — подчеркнул Лукашенко во время выступления возле транспортно-логистического центра рядом с пунктом пропуска «Брузги» на границе с Польшей.

По его словам, белорусские власти не будут насильно выдворять мигрантов и не пойдут на эскалацию напряженности в отношениях с Польшей, чтобы создать гуманитарный коридор для беженцев.

«Мы ни в коем случае не будем вас задерживать, грузить в самолеты и отправлять на родину, если вы этого не хотите», — заверил президент Белоруссии и отметил, что страну уже покинули около тысячи мигрантов.

Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена обострять отношения с Польшей

Он уточнил, что всего на территории государства находятся около 2-3 тысяч беженцев.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия не будут препятствовать прорыву мигрантов на Запад, и отметил, что если сейчас не решить проблему кризиса на границе, то зимой и весной она усугубится.

В пятницу, 26 ноября, Александр Лукашенко приехал в транспортно-логистический центр возле пункта пропуска «Брузги» на границе с Польшей, где размещены мигранты. Он осмотрел пункт раздачи питания и пообщался с представителями Красного Креста. Беженцы встретили его аплодисментами.

В мире,Видео,Александр Лукашенко,Международный комитет Красного Креста,ИТАР-ТАСС,
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