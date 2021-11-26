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«Будем делать, как вы пожелаете»: Лукашенко поддержал мигрантов

Алиса Селезнёва
1 час назад

Белоруссия не будет возвращать беженцев на родину, если они этого не хотят. Белорусы также помогут мигрантам, «даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то». Об этом заявил сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает «БелТА».

«Будем делать, как вы пожелаете»: Лукашенко поддержал мигрантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября, когда туда подошли несколько тысяч мигрантов. 16 ноября произошел открытый конфликт — беженцы попытались прорваться через ограждения и стали бросаться в пограничников камнями, а в ответ польская сторона применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.

После этого власти Белоруссии решили перенаправить беженцев в логистический центр в Гродненской области, где им предоставили еду и место для ночлега. Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в транспортно-логистический центр «Брузги», где проживают мигранты.

В ходе своего визита глава государства заявил, что власти страны не намерены «задерживать мигрантов, грузить в самолеты и отправлять на родину, если те этого не хотят».

«Проблема у вас одна, большая, общая: вы просто попали в беду. Я уверен, что это временно. Мы, белорусы, и я в том числе, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то», - заявил Александр Лукашенко.

Сейчас на территории Белоруссии находятся порядка 7 тысяч беженцев. Некоторые из них после безуспешных попыток попасть в ЕС возвращаются на родину. Так, в ноябре авиакомпания Iraqi Airways уже осуществила три эвакуационных рейса в Ирак.

В мире,Александр Лукашенко,ЕС,
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