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Лукашенко прибыл на границу Белоруссии и Польши

Вечерняя Москваиещё 3
26 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в транспортно-логистический центр у пропускного пункта «Брузги» на польско-белорусской границе, где находятся беженцы. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает РИА Новости.

Лукашенко прибыл на границу Белоруссии и Польши
Фото: ТАССТАСС

23 ноября польская сторона изъявила готовность переговорить с Россией по вопросам миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

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19 ноября президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Главы государств обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, сообщили в пресс-службе Кремля.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

13 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила Запад за отказ в помощи мигрантам. Представитель МИД России сказала, что Запад отворачивается от помощи мигрантам на белорусско-польской границе. Документам и заявлениям о правах человека «грош цена», подчеркнула она.

14 ноября около 50 мигрантов штурмом прорвались на территорию Польши через границу с Белоруссией. Правоохранителям удалось задержать 22 из них.

В тот же день президент России Владимир Путин призвал страны, которые обвиняют Россию в миграционном кризисе на польско-белорусской границе, заниматься своими проблемами, а не перекладывать их на других.

15 ноября группы нелегальных мигрантов начали покидать стихийный лагерь, организованный на границе Белоруссии и Польши.

16 ноября сотрудники силовых структур Польши применили водометы и светошумовые гранаты против групп нелегальных беженцев на белорусско-польской границе. По информации очевидцев, мигранты начали проламывать ограждение, из-за чего пограничники применили силу.

В мире,Мария Захарова,Александр Лукашенко,Владимир Путин,МИД,РИА Новости,
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