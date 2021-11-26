Лукашенко прибыл на границу с Польшей под аплодисменты мигрантов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на польско-белорусскую границу, на которой находятся мигранты. Как сообщает «Спутник Беларусь», сейчас глава государства находится в транспортно-логистическом центре «Брузги», где живут мигранты.

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Глава государства заслушал доклад чиновников о жизни людей на белорусско-польской границе и встретился с представителями Красного Креста, которые заверили президента, что мигранты обеспечены всем необходимым. Сами беженцы якобы встретили Лукашенко аплодисментами.

Напомним, что миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября, когда к границе подошли несколько тысяч мигрантов, которых не пропустили польские пограничники. 16 ноября произошел открытый конфликт — беженцы попытались прорваться через ограждения и стали бросаться в солдат камнями, а в ответ польская сторона применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.

После этого власти Белоруссии решили перенаправить собравшихся у границ мигрантов в логистический центр в Гродненской области, где беженцам предоставили еду и место для ночлега.