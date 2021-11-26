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Лондон отправит в Германию танки для войны с Россией

Мария Иванова
29 минут назад

Великобритания планирует перебросить значительное количество военной техники в Германию в случае начала вероятной войны с Россией. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками Соединенного королевства, генерал-лейтенант Ральф Вуддисс, пишет The Times.

Лондон отправит в Германию танки для войны с Россией
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В Лондоне также намерены сформировать две новых военных базы за пределами страны — в Кении и Омане.

«Особое внимание я уделяю Германии, куда мы перебросим значительное число бронетехники», — заявил генерал.

Он уточнил, что речь идет о модернизированных танках Challenger 3, бронетранспортерах Boxer, гусеничных боевых машинах Ajax, а также артиллерии и беспилотниках.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс сказала, что российское руководство совершит ошибку, если решит ввести войска на территорию Украины. Кроме того, она подчеркнула, что Лондон является близким союзником Киева.

С подобными заявлениями выступил и премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Он также рассказал, что Великобритания поддерживает суверенитет Украины не потому, что выражает враждебность к России, а из-за «приверженности» к демократии и свободе.

В Кремле не раз отмечали, что Россия не строит агрессивных планов в отношении Украины и не собирается на нее нападать. В то же время Запад нагнетает обстановку подобными заявлениями, а также направлением на Украину своих военных советников.

В мире,Элизабет Трасс,Борис Джонсон,Газета The Times,
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