Новый штамм коронавируса из Африки выявлен в Израиле

Первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса B.1.1.529 выявлен в Израиле у вернувшегося из Малави гражданина. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава Израиля.

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"Штамм [коронавируса], обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле. Это гражданин, который вернулся из Малави. Кроме того, существуют подозрения в отношении еще двух случаев [заражения] у вернувшихся из-за границы [граждан], которые в настоящее время ожидают результатов тестов в изоляции", - говорится в заявлении.

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В пресс-службе добавили, что начато эпидемиологическое расследование для выявления всех возможных контактов инфицированных. В Минздраве отметили, что "во всех трех случаях речь идет о вакцинированных пациентах", и что "их данные об иммунизации в настоящее время проверяются".

В четверг Израиль внес в список запрещенных для посещения израильтянами ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини в связи с выявлением в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Как указали в канцелярии премьера, все возвращающиеся в Израиль из этих стран, включая вакцинированных третьей дозой, должны быть изолированы в отелях для прохождения карантина".

Эволюционный скачок коронавируса

Первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. Согласно местной радиостанции SABC, речь идет о гражданине ЮАР. На текущий день наибольшее число людей, имеющихся в крови этот вариант коронавируса, находятся в ЮАР. Их насчитывается 77 человек. Все они проживают на территории южноафриканской провинции Гаутенг, где расположены столица страны Претория и мегаполис Йоханнесбург. Еще четыре случая заболевания, вызванного B.1.1.529, обнаружены в Ботсване, один - в Гонконге. Между тем местные специалисты считают, что носителей нового штамма в ЮАР больше, так как он имеет высокую активность и способен быстрее проникать в человеческий организм.

Исследования штамма B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях. Однако уже установлено, что он обладает 50 мутациями. Из них 34 находятся в белковых соединениях шипов, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека. "Этот вариант коронавируса нас очень удивил, - заявил директор центра по борьбе с эпидемиями ЮАР вирусолог Тулио де Оливейра. - Речь фактически идет об эволюционном скачке коронавируса. Он обладает целым набором мутаций, которых мы не ожидали".