В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.60EUR 83.68
Войти в почту

Российско-армянский миллиардер заговорил о карьере уборщика

Lenta.ru
17 минут назад

Российско-армянский миллиардер, бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог» (ныне — Sberbank CIB) Рубен Варданян в интервью РБК заговорил о желании строить политическую карьеру на родине и приносить пользу армянскому народу в любой роли, в том числе и в виде уборщика.

Российско-армянский миллиардер заговорил о карьере уборщика
Фото: ТАССТАСС

«Все, что я говорю, я всегда говорю, если та элита, которая консолидируется и вместе посчитает, что это правильное решение, чтобы был я, либо другой, любое решение возможно, потому что я готов быть и сапожником для моей нации, и уборщиком, и руководителем», — сказал Варданян, отвечая на вопрос, готов ли он стать президентом Армении.

По его словам, страна в настоящее время находится в очень тяжелом положении и стоит вопрос о сохранении ее независимости.

«Сейчас хотеть руководить страной в сегодняшнем состоянии, с точки зрения обычного армянского общества, что "он хочет быть руководителем страны", это надо быть алогичным человеком», — отметил бизнесмен.

Рубен Варданян получил известность в качестве сооснователя, руководителя и акционера «Тройки Диалог» — одной из первых российских инвестиционно-брокерских компаний, созданной в 1991 году. В 2019-м власти Евросоюза проводили предварительное расследование в отношении компании по подозрению в отмывании денег через сеть офшорных структур, однако не нашли достаточно доказательств для официального разбирательства.

К тому времени «Тройка Диалог» прекратила существование в прежнем виде, став инвестиционно-банковским подразделением выкупившего ее Сбербанка. Состояние Варданяна оценивается примерно в один миллиард долларов.

В мире,Рубен Варданян,Сбербанк КИБ,Сбербанк России,ЕС,РБК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители