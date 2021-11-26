Российско-армянский миллиардер заговорил о карьере уборщика

«Все, что я говорю, я всегда говорю, если та элита, которая консолидируется и вместе посчитает, что это правильное решение, чтобы был я, либо другой, любое решение возможно, потому что я готов быть и сапожником для моей нации, и уборщиком, и руководителем», — сказал Варданян, отвечая на вопрос, готов ли он стать президентом Армении.