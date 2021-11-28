На Украине снесли очередной памятник чекистам

В Киевской области в рамках закона о декоммунизации демонтировали памятник чекистам - борцам революции. Об этом пишет портал nta.ua со ссылкой на информацию из соцсетей.

Фото: Emilio Morenatti/AP Emilio Morenatti/AP

Перед тем как снести памятник в селе Калиновка, на нем написали "НКВД - палачи" и "Слава Украине". Демонтировали скульптуру с помощью грузовика. Отмечается, что ранее этот монумент пытались снести несколько раз, но ни одна попытка не была успешной.

Один из активистов написал в соцсетях, что после сноса памятника участников акции уже "пытаются преследовать" правоохранительные органы. В 2015 году на Украине вступил в силу закон о декоммунизации, предполагающий переименование населенных пунктов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, а также запрет на использование символики СССР. В рамках этого закона весной 2016 года в Киеве со второй попытки также снесли памятник чекистам.