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В Киргизии пресечена попытка госпереворота

Газета.Ru
16 минут назад

Попытка насильственного захвата власти пресечена в Киргизии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны.

В Киргизии пресечена попытка госпереворота
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ГКНБ совместно с МВД пресечена деятельность преступной группы, планировавшей насильственный захват власти в стране», — указано в сообщении ведомства.

В Грузии заявили о попытке госпереворота

В октябре сообщалось, что Верховный суд Киргизии реанимировал приговор бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

Ранее в Судане 25 октября военные поместили под арест нескольких членов правительства, в том числе премьер-министра Абдаллу Хамдука. После этого он призвал жителей выходить на улицу, чтобы защитить революцию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В мире,Алмазбек Атамбаев,МВД,Газета.Ru,
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