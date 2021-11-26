США собирают силы для длительной осады России

Россия и Китай демонстративно не приглашены на крупнейшее международное мероприятие, организованное Соединенными Штатами – так называемый саммит демократий. Чужими на этом сборище оказались и Турция, и даже Венгрия. Какова реальная цель саммита, почему Москва и Пекин реагируют на него крайне резко – и какие возможности тем не менее он может предоставить России?

Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС Evan Vucci/AP/ТАСС

«Истинный лидер не ищет власти. Его призывают», – говорил герцог Лито Атрейдес своему сыну Полу в недавнем блокбастере «Дюна». Вот и сейчас мир, казалось бы, призывает лидера, который должен объединить все страны и вывести их из идеального шторма. Шторма, в котором смешались как старые угрозы (терроризм, угроза большой войны, голод, политическая нестабильность), так и новые (коронавирус, энергетический кризис, разрушение всех глобальных правил игры).

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Однако вместо того, чтобы ответить на этот зов, Соединенные Штаты – страна, позиционирующая себя в качестве мирового лидера – начинают искать власти и тем самым еще больше раскалывают мир. Делают это американцы через исполнение февральского обещания Джозефа Байдена – созыв так называемого саммита демократий.

Старая идея...

Казалось бы, в этом решении нет ничего такого. «Идея объединения демократий под началом США не нова. Это отражает их идеологизированный подход к внешней политике и традицию рассматривать демократии как легитимные страны и как естественных партнеров США. Байденовская идея о саммите демократий принципиально ничем не отличается от идеи Лиги демократий, которую продвигал в 2008 году тогдашний кандидат на пост президента США от Республиканской партии Джон Маккейн», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Так, Госдеп опубликовал список приглашенных, и в нем оказалось 110 стран и территорий. «Саммит сосредоточится на вызовах и возможностях, которые стоят перед демократиями, а также предоставит площадку лидерам для анонсирования односторонних и многосторонних обязательств, реформ и инициатив в деле защиты демократии и прав человека как у себя дома, так и за рубежом», – поясняют в Госдепе.

Анонсировать они должны действия по трем направлениям: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и продвижение прав человека. И правозащитники очень надеются на анонсирование по-настоящему серьезных инициатив. «США не могут допустить превращение саммита в поток пустых слов. Вместо этого они должны использовать ситуацию и убедить коллег по демократическому лагерю поддержать защитников прав человека, журналистов и демократических активистов по всему миру», – говорит президент организации Freedom House Майкл Амбрамовиц. Причем поддержать как в политическом плане, так и в финансовом.

Для самих Штатов же саммит, по словам представителей Госдепа, предоставляет возможность «выслушать, понять и взаимодействовать со многими игроками, чья поддержка и обязательства являются критически важными для глобального демократического обновления». Примерно через год должен пройти новый саммит – по словам Байдена, для того, чтобы «оценить достигнутый прогресс и проложить общий путь вперед».

…новое содержание

Однако проблема в том, что это не просто очередное правозащитное сборище. «Сейчас эта идея приобретает качественно новое содержание, – говорит Дмитрий Суслов. – Та внешнеполитическая парадигма, которая возобладала после окончания холодной войны и заключалась в стремлении распространить демократию на весь остальной мир, а также трансформировать его в соответствии с американскими ценностями, осталась в прошлом. США от нее отказались на обозримую перспективу, и вместо этого они переходят к новой парадигме: консолидации американских партнеров и союзников – прежде всего демократических – вокруг США в противостоянии врагам Америки. В первую очередь Китаю и России.

Поэтому саммит демократии – это попытка США провести новый глобальный раскол, глобальное размежевание мира. Создать новую биполярность. Где на одном полюсе будут консолидированные демократии во главе с США, а на другом – те страны, которые США считают авторитарными. Те же Россия и Китай».

Неудивительно, что в Москве и Пекине (которых, естественно, на саммит не пригласили) возмущаются очередным инспирированным США расколом. «Это мероприятие, безусловно, имеет конфронтационную, разобщающую направленность и представляет собой очередное звено в реализации Вашингтоном курса на реидеологизацию международных отношений в духе пресловутой концепции порядка, основанного на правилах, – говорит пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. – Под лозунгом продвижения демократии США собирают очередной клуб по интересам для противостояния со странами, которые сохраняют стратегическую независимость от коллективного Запада, сохраняют свое суверенное видение справедливого миропорядка, в первую очередь это Россия и Китай».

В Москве также не собираются мириться с попытками США узурпировать идеи. Например, эксклюзивным правом объявлять одни страны демократическими, а другие – недемократическими.

«Все больше стран предпочитают сами решать, как жить, не оглядываясь ни на кого. Но такие попытки США предпринимаются, они пытаются приватизировать это слово «демократия». То есть демократией является только то, что соответствует пониманию Вашингтона. Но очевидно, что так быть не может и не должно, такого, собственно, и нет», – заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Под его словами подписываются и китайские товарищи, называющие саммит «антикитайской идеологической кликой». «Как солнечный свет разбивается на различные цвета в капле воды, так и демократия не может иметь один цвет или соответствовать лишь определению одной страны», – пишет китайская Global Times.

«Действия США еще раз показывают, что демократия является лишь прикрытием и инструментом для достижения американских внешнеполитических задач, подавления других стран, разделения мира», – заявил представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

Новые вызовы – новые друзья?

Не исключено, что Москва и Пекин перейдут от критики к действиям. Да, с одной стороны, саммит вызывает обеспокоенность Кремля. «Он является подтверждением долгосрочности американской стратегии глобальной конфронтации. То есть вне зависимости от конъюнктуры – усиления конфронтации, ее смягчения или желания администрации Байдена эту конфронтацию стабилизировать – Москва рассматривается как долгосрочный враг. Так что речь идет о глобальной конфронтации, новой холодной войне как минимум на несколько десятилетий», – говорит Дмитрий Суслов.

С другой стороны, саммит предоставляет и естественные возможности. Он позволяет наладить отношения с новыми партнерами.

Дело в том, что список приглашенных на саммит был весьма специфичным. Там не нашлось места стране НАТО и ЕС Венгрии (хотя поляков, вызывающих не меньшие вопросы по правозащитной тематике, пригласили – видимо, потому, что они лучше справляются с антироссийской повесткой). Нет в списке и другого союзника США по НАТО – Турции.

Со всего Ближнего Востока пригласили лишь демократичный в своем отношении к палестинцам Израиль, а также пахнущий демократией Ирак. Не позвали ни Египет (ключевого союзника США), ни даже Катар, который принимает на своей территории важнейшую американскую военно-воздушную базу.

«После того, как весь мир увидел пренебрежение к верховенству закона, усиление исполнительной власти и недоверие к выборам, которые распространились по всем Соединенным Штатам, возникает очень простой вопрос: какое моральное право имеют США читать всему остальному миру о демократии», – возмущается ручное СМИ эмира Катара «Аль-Джазира». Из азиатских стран не пригласили Таиланд, Вьетнам и даже Сингапур, который до сих пор является образцом экономического развития и демократизации с «восточной спецификой».