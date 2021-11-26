Зеленскому пригрозили допросом в ГБР Украины

В течение нескольких дней будет допрошен глава офиса украинского президента Андрей Ермак, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя Государственного бюро расследований Украины Алексея Сухачева.

В эфире телеканала «1+1» он сообщил, что речь идет о деле о срыве операции по задержанию 33 россиян. Также не исключено, что на допрос будет вызван сам глава государства.

Видео дня

«Если будет необходимость, следователь воспользуется правом и вызовет президента на допрос», — сказал Сухачев.

Как сообщил внештатный советник главы офиса президента Алексей Арестович, операция переносилась трижды по решению бывшего начальника главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбы. Материалы для этого собирали два года.

«Василий Бурба 24 июля приезжает в СБУ и говорит, что у нас ничего не готово, переносим операцию, ее невозможно осуществить 25 июля так, как она была спланирована», — отметил Арестович.

По его словам, активную фазу операции по перемещению наемников в Белоруссию Бурба провел, не поставив в известность Зеленского.

«Потом СБУ начала бешеными темпами буквально за несколько дней искать доказательства, которые возможно было бы предоставить международному правосудию. Из 158 человек, которые рассматривались, только по 28 удалось установить вину. Двадцать девятого июля прокуратура Украины только начала выписывать эти подозрения», — отметил советник главы офиса.

Ранее Бурба заявил, что в украинской власти действует «крот», который работает в интересах России. По его словам, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году.