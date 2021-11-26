Мигранты устроили бунт в центре для иностранцев в Польше

Правоохранительные органы Польши смогли стабилизировать ситуацию в охраняемом центре для задержанных за нелегальное пребывание иностранцев, где мигранты устроили бунт, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление местной полиции.

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Мигранты пытались форсировать ограждение охраняемого центра в Венджине, в котором находятся более 600 человек. Как отмечают правоохранители, в настоящее время ситуация стабилизирована, а никому из мигрантов скрыться не удалось.

«В действиях по поддержке пограничной охраны уже принимают участие более 500 полицейских», — следует из сообщения.

25 ноября польская пограничная охрана заявила о вспыхнувшем бунте в закрытом центре для иностранцев на западе Польши. Около 100 настроенных мигрантов вышли из здания и начали требовать освобождения, скандируя «Свобода!» и другие лозунги. Люди заявили, что хотят попасть в Германию.