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Мигранты устроили бунт в центре для иностранцев в Польше

Елена Прошина
19 минут назад

Правоохранительные органы Польши смогли стабилизировать ситуацию в охраняемом центре для задержанных за нелегальное пребывание иностранцев, где мигранты устроили бунт, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление местной полиции.

Мигранты устроили бунт в центре для иностранцев в Польше
Фото: ReutersReuters

Мигранты пытались форсировать ограждение охраняемого центра в Венджине, в котором находятся более 600 человек. Как отмечают правоохранители, в настоящее время ситуация стабилизирована, а никому из мигрантов скрыться не удалось.

«В действиях по поддержке пограничной охраны уже принимают участие более 500 полицейских», — следует из сообщения.

25 ноября польская пограничная охрана заявила о вспыхнувшем бунте в закрытом центре для иностранцев на западе Польши. Около 100 настроенных мигрантов вышли из здания и начали требовать освобождения, скандируя «Свобода!» и другие лозунги. Люди заявили, что хотят попасть в Германию.

Центр в Венджине создали в сентябре из-за роста числа нелегальных мигрантов, прибывающих в Польшу через польско-белорусскую границу. Кризисная ситуация с мигрантами наблюдается на границе Белоруссии с Польшей и Литвой. Тысячи нелегалов пытаются проникнуть в Евросоюз. Резидент Польши Анджей Дуда объявил в стране ЧП.

В мире,Анджей Дуда,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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