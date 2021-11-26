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В Киеве хотят сменить пол скульптуре "Родина-Мать"

Газета.Ru
15 минут назад

В Киеве властям предлагают провести "декоммунизацию" статуи "Родина-Мать", расположенной на Печерских холмах. Соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета. Автор петиции Александр считает, что статуя имеет "советскую эстетику" - это, по его мнению, не соответствует современным политическим и идеологическим требованиям украинского общества.

В Киеве захотели сменить пол скульптуре "Родина-Мать"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Родину-мать" также просят преобразовать в статую Архистратига Михаила, он считается небесным покровителем Киева. При этом, по мнению автора инициативы, демонтировать "мужеподобную" статую необязательно - можно просто немного поработать над ней. "Родина-мать" в Киеве - стальной монумент высотой 62 метра, была открыта в 1981 году в День Победы. Стальная скульптура таких размеров в СССР изготавливалась впервые.

Согласно выводам специалистов, монумент должен простоять свыше 150 лет. Статуя может выдержать даже землетрясение силой до девяти баллов. Ранее во Львове полностью снесли Монумент славы Советской армии. В 2015 году на Украине вступил в силу закон о декоммунизации, предполагающий переименование населенных пунктов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, а также запрет на использование символики СССР.

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