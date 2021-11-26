В Киеве захотели сменить пол скульптуре "Родина-Мать"

В Киеве властям предлагают провести "декоммунизацию" статуи "Родина-Мать", расположенной на Печерских холмах. Соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета. Автор петиции Александр считает, что статуя имеет "советскую эстетику" - это, по его мнению, не соответствует современным политическим и идеологическим требованиям украинского общества.

"Родину-мать" также просят преобразовать в статую Архистратига Михаила, он считается небесным покровителем Киева. При этом, по мнению автора инициативы, демонтировать "мужеподобную" статую необязательно - можно просто немного поработать над ней. "Родина-мать" в Киеве - стальной монумент высотой 62 метра, была открыта в 1981 году в День Победы. Стальная скульптура таких размеров в СССР изготавливалась впервые.