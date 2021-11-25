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Найдено предсказание пандемии COVID-19

Елена Прошина
46 минут назад

Журналисты обнаружили в статье 1997 года «Будущее мира: таймлайн большого скачка» в журнале Wired пророческие отсылки к ключевым событиям XXI столетия. В частности, автор текста упоминал «большую эпидемию XXI века», сообщает «Царьград».

Найдено предсказание пандемии COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В статье говорилось о переходном периоде в экономике, начавшемся 40 лет назад, если считать от сегодняшнего дня. В 2020 году кризис должен был закончиться, но этому помешало несколько факторов, одним из которых стала «пандемия гриппа XXI века».

Кроме эпидемии автор текста писал об эскалации конфликта США и Китая, разочаровании в новых технологиях, постепенном развале Евросоюза и росте цен на энергоресурсы. Также, согласно статье, человечество может ждать голод в некоторых частях планеты, социальная и культурная деградация, резкий рост онкологических заболеваний и террористические угрозы, «повергшие мир в ступор».

Стоит отметить, что текст являлся информационным прогнозом на ближайшие 25 лет, а не предсказанием.

В мире,ЕС,Царьград ТВ,
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