«Американцам надо приблизиться к Москве»: Лукашенко обвинил США

«А они будут в стороне наблюдать и оружие поставлять для того, чтобы мы убивали друг друга, и экономика опустилась. Они опять с долларом, который сейчас печатают, придут сюда, чтобы нам помочь, и Америка опять, как Трамп говорил, прежде всего будет доминировать. Вот по большому счету к чему все это делается. Сделать они это хотят руками поляков, прибалтов и украинцев», - констатировал Лукашенко.