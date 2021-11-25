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«Американцам надо приблизиться к Москве»: Лукашенко обвинил США

Вероника Полынина
53 минуты назад

США хотят развязать войну с Россией и используют для этого Польшу, страны Балтии, Украину и миграционный кризис на границе Белоруссии. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает «БелТА».

«Американцам надо приблизиться к Москве»: Лукашенко обвинил США
Фото: ТАССТАСС

По словам Лукашенко, американцам «надо приблизиться к Москве», но им мешает «балкон» в виде Белоруссии, поэтому они считают, что «надо его срезать».

«Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Уже и цель их просматривается. Они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам», - заявил белорусский президент.

Он отметил, что США «любят чужими руками воевать», и им необходимо «где-то вот тут заварушку опять создать».

«А они будут в стороне наблюдать и оружие поставлять для того, чтобы мы убивали друг друга, и экономика опустилась. Они опять с долларом, который сейчас печатают, придут сюда, чтобы нам помочь, и Америка опять, как Трамп говорил, прежде всего будет доминировать. Вот по большому счету к чему все это делается. Сделать они это хотят руками поляков, прибалтов и украинцев», - констатировал Лукашенко.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября, когда к границе подошли несколько тысяч мигрантов, которых не пропустили польские пограничники.

16 ноября произошел открытый конфликт — беженцы попытались прорваться через ограждения и стали бросаться в солдат камнями, а в ответ польская сторона применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.

В мире,Александр Лукашенко,НАТО,
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