Телеканал в Грузии наказали за ролик с Путиным

Оппозиционную грузинскую телекомпанию «Мтавари архи» оштрафовали на 111,9 тысячи лари (около 36 тысяч долларов) за видеоролик с портретом президента России Владимира Путина, составленным из фотографий представителей правящей партии «Грузинская мечта», пишет РИА Новости.