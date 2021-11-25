Телеканал в Грузии наказали за ролик с Путиным

Оппозиционную грузинскую телекомпанию «Мтавари архи» оштрафовали на 111,9 тысячи лари (около 36 тысяч долларов) за видеоролик с портретом президента России Владимира Путина, составленным из фотографий представителей правящей партии «Грузинская мечта», пишет РИА Новости.
«Комиссия по коммуникациям оштрафовала «Мтавари архи» на 111,9 тысячи лари. Комиссия наложила санкцию из-за выпуска в эфир видеоролика, подготовленного неправительственной организацией «Стыдно», в котором фотографиями членов «Грузинской мечты» изображается Путин», - говорится в заявлении телекомпании.
Также телеканал был оштрафован за другой видеоролик, где говорилось, что члены грузинского правительства являются «убийцами» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.