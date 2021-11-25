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Телеканал в Грузии наказали за ролик с Путиным

Елена Прошина
8 минут назад

Оппозиционную грузинскую телекомпанию «Мтавари архи» оштрафовали на 111,9 тысячи лари (около 36 тысяч долларов) за видеоролик с портретом президента России Владимира Путина, составленным из фотографий представителей правящей партии «Грузинская мечта», пишет РИА Новости.

Телеканал в Грузии наказали за ролик с Путиным
Фото: ReutersReuters

«Комиссия по коммуникациям оштрафовала «Мтавари архи» на 111,9 тысячи лари. Комиссия наложила санкцию из-за выпуска в эфир видеоролика, подготовленного неправительственной организацией «Стыдно», в котором фотографиями членов «Грузинской мечты» изображается Путин», - говорится в заявлении телекомпании.

Также телеканал был оштрафован за другой видеоролик, где говорилось, что члены грузинского правительства являются «убийцами» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

В мире,Михаил Саакашвили,Владимир Путин,РИА Новости,
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