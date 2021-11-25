В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.60EUR 83.68
Войти в почту

Земан вернется в больницу из-за диагностированного коронавируса

Вечерняя Москваиещё 1
25 минут назад

Президент Чехии Милош Земан вернется в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге из-за коронавируса. Об этом сообщает «Чешское телевидение» в четверг, 25 ноября.

Земан вернется в больницу из-за диагностированного коронавируса
Фото: ReutersReuters

— У президента республики Милоша Земана обнаружен коронавирус, при этом не имеет внешних признаков заболевания. Решением врачей он возвращается в ЦВГ, где проходил лечение с 10 октября до 25 ноября, — говорится в сообщении.

Врачи сделали Земану третью прививку от COVID-19 несколько дней назад, отмечает РИА Новости.

11 ноября Земан принял отставку правительства премьер-министра Андрея Бабиша. Лидер поручил членам кабинета исполнять обязанности до назначения нового кабинета министров.

10 октября сообщалось, что Земана доставили в ЦВГ в Праге. Он был помещен в учреждение из своей загородной резиденции, где накануне у него состоялась встреча с Бабишем.

18 октября спикер верхней палаты парламента республики Милош Выстрчил призвал сенат инициировать процедуру снятия президентских полномочий с Земана. 66-я статья Конституции страны позволяет отстранить президента от должности в случае одобрения большинством голосов палаты депутатов и сената.

В мире,Андрей Бабиш,Милош Земан,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители