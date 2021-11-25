ВОЗ созывает срочное совещание из-за нового штамма COVID-19

"Мы пока мало что знаем об этом. Что мы действительно знаем, так это то, что этот вариант имеет большое количество мутаций. И обеспокоенность заключается в том, что когда у вас так много мутаций, это может повлиять на поведение вируса", - отметила Мария Ван Керхов, технический руководитель ВОЗ по COVID-19.