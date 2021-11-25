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ВОЗ созывает срочное совещание из-за нового штамма COVID-19

Газета.Ru
36 минут назад

Всемирная организация здравоохранения объявила срочное совещание в пятницу из-за выявления нового штамма коронавируса, выявленного в Южной Африке. Об этом сообщает телеканал CNBC.

ВОЗ созывает срочное совещание из-за нового штамма COVID-19
Фото: ReutersReuters

В ВОЗ заявили, что отслеживают новую мутацию. На встрече представители организации планируют обсудить, насколько вакцинация защищает от нового штамма, а также возможные способы лечения болезни в этом случае.

"Мы пока мало что знаем об этом. Что мы действительно знаем, так это то, что этот вариант имеет большое количество мутаций. И обеспокоенность заключается в том, что когда у вас так много мутаций, это может повлиять на поведение вируса", - отметила Мария Ван Керхов, технический руководитель ВОЗ по COVID-19.

Накануне сообщалось, что в южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге выявили десять случаев заражения новым штаммом COVID-19 под названием B.1.1.529, который может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Генетик из Университетского колледжа в Лондоне Франсуа Баллу отметил, что новый штамм, вероятно, будет уклоняться от антител лучше "дельты".

Всплеск мутаций позволяет предположить, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, например, у больного ВИЧ или СПИДом.

В мире,ВОЗ,
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