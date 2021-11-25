Лукашенко рассказал, что США хотят развязать войну используя миграционный кризис

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Соединенные Штаты с помощью Польши, Украины, стран Балтии и миграционного кризиса на границе республики, хотят развязать войну. Об этом сообщает агентство "БелТА". "Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Уже и цель их просматривается, они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам", — заявил Лукашенко. Он добавил, что Штаты "любят чужими руками воевать" и пытаются в очередной раз создать "заварушку", наблюдая в стороне за тем, как участники конфликта убивают друг друга, а экономика опускается. По мнению Лукашенко, с помощью миграционного кризиса США планирует приблизится к Москве. Ранее Берлин отверг предложение Белоруссии принять в Германию 2 тыс. беженцев, которые находятся на белорусской границе. "Идея создания гуманитарного коридора в Германию для 2 тыс. мигрантов не является решением, приемлемым для Германии или ЕС", — приводит агентство слова представителя правительства Германии.