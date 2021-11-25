Пока вы не уснули: как Украина нападет на Кремль и угроза запрета Visa и Mastercard в РФ

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Новые санкции США против России могут включать запрет Visa и Mastercard

На Украине собрались «напасть» на Кремль

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поразмышлял о нападении его соотечественников на Кремль. В эфире телеканала «Прямой» он отметил, что «это сложно, но если хотеть, то не невозможно». Кроме того, Омелян возмутился, что президент Украины Владимир Зеленский не движется в сторону противостояния с Россией. По мнению экс-главы ведомства, это говорит о том, что украинский лидер является «агентом Кремля».

Почти 50 человек пропали после пожара на шахте в Кузбассе

Местоположение 49 горняков в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области пока не установлено. В работе задействовано 11 отделений горноспасателей, а в ближайшее время их количество увеличат более чем вдвое. Добраться до шахтеров не выходит из-за сильного задымления. По словам рабочих, перед пересменкой приборы показали превышение уровня метана, но их всё равно заставили работать.

Рашкина лишили депутатской неприкосновенности

Депутаты Госдумы проголосовали за лишение депутата от КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенности по уголовному делу о незаконной охоте. «За» выступили 341 парламентарий, «против» — 55, еще двое воздержались от голосования. Ранее Генпрокурор РФ Игорь Краснов выступил на пленарном заседании Госдумы с представлением о лишении депутатской неприкосновенности Рашкина. Оно состояло из двух запросов — о привлечении к уголовной ответственности за незаконную охоту и об административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Россиян предупредили о росте налога на недвижимость

Налоги на недвижимость вырастут по всей стране. Об этом сообщили гендиректор Российской гильдии риелторов, руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков и эксперт по недвижимости, риелтор Кирилл Манаенков. Ранее в Департаменте городского имущества Москвы сообщили о том, что кадастровая стоимость жилья в Москве вырастет в среднем на 21%. Оценка была проведена в отношении семи миллионов объектов недвижимости, в том числе более 342 тысяч земельных участков.

Талибы обратились к российским бизнесменам

Запрещенное на территории РФ радикальное движение "Талибан" будет приветствовать активность российских бизнесменов в Афганистане. Об этом заявил представитель талибов Мохаммад Сохаил Шахин, назначенный на пост афганского постпреда при ООН. Он подчеркнул, что талибы "будут признательны, если россияне начнут вкладывать деньги в Афганистан". Несмотря на принимаемые в настоящий момент радикалами меры, экономическая ситуация в стране по-прежнему остается крайне напряженной. Это связано во многом с тем, что захватившие власть талибы имеют доступ лишь к 0,1% государственных резервов [из $9,4 млрд], поскольку их большая часть заморожена США.

В ЦБ предложили изменить механизм «кредитных каникул»

Центробанк предложил сделать постоянной возможность взять «каникулы» по потребительским кредитам по аналогии с ипотекой, заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. По словам Мамуты, это дало бы россиянам «гарантированное право на передышку». В Центробанке уверены, что благодаря бессрочному механизму «каникул» снимется напряженность, возникающая в случае финансовых проблем у заемщика. Кроме того, мера позволила бы повысить доверие россиян к финансовому рынку, отметил Мамута.

В Госдуме призвали не проводить международные соревнования в США

С таким предложением выступила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова. Депутат также возмутилась тем фактом, что российским спортсменам, чтобы попасть на состязания в США, нужно сделать новую прививку, которую одобрит принимающая сторона. Этап Кубка мира по конькобежному спорту в США состоится с 3 по 5 декабря.

Умер оперный певец Леонид Зимненко

stuki-druki.com

Умер народный артист России, оперный бас Леонид Зимненко. Об этом художественный руководитель московского театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман написал в своем Facebook-аккаунте. Певец скончался в возрасте 78 лет. Причина его смерти не называется, однако известно, что ранее у артиста диагностировали пневмонию. Кроме того, Зимненко испытывал проблемы с сердцем.

Ресторан Моргенштерна закрыли в Москве