Чехия вводит ЧС из-за коронавируса

Правительство Чехии вводит режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на национальное телевидение Чехии.

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Режим ЧС начнет действовать в стране с 26 ноября. С этого дня в течение 30 дней будут отменены массовые культурно-спортивные мероприятия с числом участников более тысячи человек, а также прекращена работа баров, кафе и клубов после 22.00.

При этом уличные рождественские ярмарки продолжат работать в обычном режиме.

На этой неделе в Чехии зафиксирован антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки – 25 864 человека.

С 22 ноября в Чехии действует локдаун для невакцинированных и не переболевших COVID-19 жителей страны.