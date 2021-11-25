Чехия вводит ЧС из-за коронавируса

Правительство Чехии вводит режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на национальное телевидение Чехии.
Режим ЧС начнет действовать в стране с 26 ноября. С этого дня в течение 30 дней будут отменены массовые культурно-спортивные мероприятия с числом участников более тысячи человек, а также прекращена работа баров, кафе и клубов после 22.00.
При этом уличные рождественские ярмарки продолжат работать в обычном режиме.
На этой неделе в Чехии зафиксирован антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки – 25 864 человека.
С 22 ноября в Чехии действует локдаун для невакцинированных и не переболевших COVID-19 жителей страны.
Ранее о вводе режима чрезвычайной ситуации объявили власти Словакии, он будет действовать 90 дней. С 25 ноября на две недели в Словакии объявлен локдаун: людям нельзя покидать дома в ночное время, отменены все массовые мероприятия, закрыты кафе и рестораны.