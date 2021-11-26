«Надо готовиться к худшему»: вирусологи — о новой мутации коронавируса

"Эта мутация не уникальная, потому что у коронавирусов такой механизм эволюции - их множество штаммов сейчас. Но самое главное, что наравне с появлением новых штаммов появляются возможности их детекции с использованием современных методов молекулярных исследований. Но опасность все равно есть, потому что у нас очень широкое поле для коммуникации людей, и прежде всего это авиасообщение. Таким образом к нам пришла "дельта", - сообщил он.