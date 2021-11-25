В Китае высмеяли стремление Байдена подражать Путину

Китайские блогеры интернет-портала Baijiahao высмеяли поведение Байдена, который не получил приглашение на зимние Олимпийские игры в Пекине. Аналитики портала обратили внимание на нервозность американского лидера, сообщает «ПолитРоссия».
По мнению авторов статьи, президент США даже готов отказаться от развязанной Вашингтоном кампании по дискредитации Пекина ради того, чтобы стать похожим на Владимира Путина. Говорится, что реальное намерение Байдена, кроющееся за выражением желания приехать на Олимпиаду, заключается в намерении сохранить личный престиж и престиж Соединенных Штатов Америки.
«В таких обстоятельствах многие страны, естественно, задаются вопросом: какие сюрпризы преподнесут зимние Олимпийские игры? Одной из важнейших интриг на сегодня остается вопрос, главы каких государств будут присутствовать на церемонии открытия Игр», — заявил блогеры из КНР.
Отмечается, что после того, как приглашение Путина на открытие ОИ-2022 подтвердилось, Байден особенно заинтересовался вопросом поездки в КНР. Престиж и стремление к конструктивному диалогу перевесили желание уязвить оппонентов, считают блоггеры. Американский лидер использует период Олимпиады, чтобы провести на фоне мероприятий ряд деловых встреч с президентом России и председателем Коммунистической партии Китая Си Цзиньпинем, подытожили авторы.