Вучич подарил Путину серебряную вазу и книги

Президент Сербии Александар Вучич подарил российскому лидеру Владимиру Путину серебряную вазу и книги. Об этом сообщила в четверг газета "Вечерне новости".

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Ранее Вучич на своей странице в Instagram опубликовал видеозапись с моментом встречи с Путиным на крыльце резиденции российского лидера в Сочи. "Каждая встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным имеет исключительное значение для нашей страны", - написал сербский президент.