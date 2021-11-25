Экс-депутат Верховной рады, лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Владимир Зеленский планирует ввести в стране военное положение с 1 декабря. Об этом сообщает телеканал «Наш».

Ляшко утверждает, что ему поступила информация, согласно которой военное положение на Украине продлится два месяца.

«И делается это с одной целью – контроль за СМИ, потому что военное положение – это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, демократические митинги, на любые публичные мероприятия», - заявил экс-депутат.

По его мнению, на такие меры Зеленский хочет пойти, так как «люди сегодня собираются и протестуют из-за государственной измены», а также из-за экономической и международной политики руководства страны.

В ноябре возле офиса президента Украины прошли столкновения полицейских с протестующими, большинство из которых были сторонниками экс-президента Петра Порошенко.