В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.37EUR 83.64
Войти в почту

Украине предрекли военное положение с 1 декабря

Мария Иванова
54 минуты назад

Экс-депутат Верховной рады, лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Владимир Зеленский планирует ввести в стране военное положение с 1 декабря. Об этом сообщает телеканал «Наш».

Ляшко утверждает, что ему поступила информация, согласно которой военное положение на Украине продлится два месяца.

«И делается это с одной целью – контроль за СМИ, потому что военное положение – это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, демократические митинги, на любые публичные мероприятия», - заявил экс-депутат.

По его мнению, на такие меры Зеленский хочет пойти, так как «люди сегодня собираются и протестуют из-за государственной измены», а также из-за экономической и международной политики руководства страны.

«Он для меня умер»: Гордон о политическом будущем Зеленского

В ноябре возле офиса президента Украины прошли столкновения полицейских с протестующими, большинство из которых были сторонниками экс-президента Петра Порошенко.

Они собрались на митинг по случаю Дня достоинства и свободы, а затем отправились к офису главы государства, скандируя «Зеленского в тюрьму».

В мире,Видео,Олег Ляшко,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,Верховная Рада,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители