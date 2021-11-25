Обзор иноСМИ: «ужасающее» предупреждение для НАТО и угрозы Украине

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Россия сжимает энергетический кулак

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Осень 2021 года стала «болезненным доказательством» того, насколько Евросоюз зависит от импортируемой энергии, особенно российской, заявил Кельд Луи Педерсен в своем материале для датского издания Jyllands-Posten. Целых 60 процентов потребления энергии в ЕС должно покрываться за счет импорта; в ситуации, когда спрос на энергию растет во всем мире, это выливается в «исторический» рост цен и удар по кошелькам миллионов домохозяйств.

Нефть, природный газ или уголь - Россия «всегда в игре», отмечает автор материала. По его мнению, ближайшие недели покажут, готова ли Россия «заморозить» жителей ЕС и поднять их счета за газ до новых высот. Температуры в Европе в ближайшее время ожидаются ниже нормы, а зима может оказаться рекордно холодной, подчеркнул он.

«Угрозы Украине: Путин точно знает, чего хочет»

Политолог Флоран Пармантье считает, что основной целью российского руководства с 2014 года было не развязывание войны в Крыму и на Донбассе, а «сохранение определяющего влияния на всю Украину с ее русскоязычным и православным населением». В интервью Atlantico он заявил, что президент России Владимир Путин «точно знает, чего хочет, а вот Европа нет».

Пармантье отметил, что после присоединения Крыма к РФ европейцы решили присоединиться к санкциями американцев, но экономические потери самого ЕС от этих мер оказались гораздо больше, чем потери США. Он подчеркнул, что в ЕС до сих пор нет единого подхода к России: Польша и Прибалтика относятся к Кремлю «с подозрением», страны «типа Греции и Кипра» считают Москву другом, а Париж и Берлин стремятся к выгодному партнерству.

«Ужасающее предупреждение НАТО от России»

Россия «послала НАТО ужасающее предупреждение», проведя успешные испытания противоспутниковой ракеты, которая «угрожает западным GPS», пишет британский таблоид Daily Express. Издание отмечает, что на «российском гостелевидении заявили о способности таких ракет уничтожить 32 спутника НАТО и ослепить все самолеты и корабли».

В комментариях к этому материалу британские пользователи призвали «разбудить мистера Байдена» и выразили сожаление, что ЕС и США «создали проблемы на Украине». Комментатор под ником K895379w1z призвал «просто послать украинцам тонны техники и оборудовать их всем, чтобы НАТО была готова к атаке», отметив, что «у поляков были всего лишь кони против танков».

«Забудьте о Крыме и России»

Автор болгарского издания «Дума» Румен Тотев призвал забыть о проблеме Крыма, спросив своих читателей, разве им не известно о других территориях, которые были присоединены «и никто не просил их вернуть». Тотев напомнил о 1876 годе, когда на Константинопольской конференции определили границы Болгарии: «Болгария заняла только около половины той территории, кто-нибудь настаивал на возвращении исконных болгарских земель?».

Также Тотев упомянул решение косоваров выйти из состава Югославии, которое сербам пришлось «в некоторой степени принять». Автор отметил, что если бы сербское правительство вело активную проамериканскую политику, этого бы не случилось. Свою статью Тотев завершил призывом к «демократам всего мира, а особенно Болгарии, забыть о теме «Крым и Россия».

«Границы ЕС зависят от диктаторов»

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о «жестокой гибридной атаке на границы ЕС» и рассказал, что в Брюсселе начались дебаты о дополнительном финансировании приграничной инфраструктуры. Автор Jyllands-Posten Йетте Эльбэк Маресса заявила, что сейчас безопасность границ ЕС «зависит от диктаторов», и подчеркнула, что заключать договоренности по ситуации на польской границе с Александром Лукашенко - «нежизнеспособный вариант».