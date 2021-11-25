В Германии очереди на вакцинацию растянулись на сотни метров

В Европе вводятся более строгие ограничения по коронавирусу. В связи с эпидемиологической ситуацией некоторые страны снова объявляют локдаун. В Германии очереди на вакцинацию от COVID-19 растягиваются на сотни метров. В стране теперь нельзя воспользоваться общественным транспортом, если нет документа подтверждающего наличие прививки, перенесенное заболевание или отрицательные результаты ПЦР-тестирования. Полиция может остановить автобусы посреди маршрута для проверки, сообщает Telegram-канал «Пул №3».

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Кроме того, аналогичные требования начали действовать и для присутствия на рабочем месте. В противном случае работодателю грозит штраф до 25 тысяч евро.

В Чехии ввели локдаун исключительно для непривитых граждан. За последнее время в стране трижды обновлялся суточный максимум заболевших.

В свою очередь премьер министр Словакии рассказала, что страна проигрывает борьбу с коронавирусной инфекцией и объявила на две недели национальный локдаун.

Ранее в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения назвали главным распространителем COVID-19 непривитые людей.