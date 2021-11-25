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Китай отказался от компромиссов по Тайваню

Lenta.ruиещё 4
51 минуту назад

Китай будет решительно бороться с провокациями США в Тайваньском проливе и отказывается допускать появления какого-либо пространства для компромиссов по вопросу Тайваня. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь, передает ТАСС.

Китай отказался от компромиссов по Тайваню
Фото: Guang Niu / ReutersGuang Niu / Reuters

«На протяжении определенного времени США сделали ряд безответственных заявлений по Тайваню, Южно-Китайскому морю и разведывательным полетам корабельной авиации, предприняли немало провокаций, в этой связи Китай вполне естественно будет проявлять упорство и бороться с этим», — сказал У Цянь.

Представитель Минобороны обратил внимание, что ключевым принципом развития отношений между Вашингтоном и Пекином является недопущение посягательств на суверенитет КНР, ее достоинство и ключевые интересы. Он подчеркнул, что США должны перестать питать иллюзии по поводу Тайваня.

Отношения США и Китая обострились на фоне конкуренции в Южно-Китайском море. Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в Азиатско-Тихоокеанском регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных морских пространствах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других.

30 августа Управление морской безопасности Китая заявило, что все иностранные суда обязаны сообщать о местонахождении при входе в «китайские» территориальные воды. Теперь иностранные корабли обязаны докладывать китайской администрации свой позывной, а также передавать информацию о перевозимых грузах.

В мире,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,
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