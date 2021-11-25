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Тимошенко заявила о стоящей на коленях перед Россией Украине

Елена Прошина
15 минут назад

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что Украину поставили на колени. В эфире телеканала «НАШ» лидер партии «Батькивщина» отметила, что сейчас страна зависит от поставок электроэнергии из России и Белоруссии.

Тимошенко: Украину поставили на колени
Фото: ReutersReuters

«Реальное спасение будет, если Белоруссия и Россия не выключат рубильники по перетокам электроэнергии, то есть по поставке электроэнергии в Украину. Потому что у нас не закачан газ, не положен уголь, не обеспечено все, что нужно для отопительного периода и это значит, что нас поставили практически на колени», — заявила политик.

Экс-премьер отметила, что если «отключить» Украину от поставок из соседних стран, то жителям не хватит электричества. То, что правительство говорит об аварийной нехватке электроэнергии, свидетельствует о чрезвычайном положении в государстве.

Украина нашла способ заставить Россию продлить транзит газа

Ранее Тимошенко назвала виновников энергетического кризиса в стране. По ее словам, он искусственно создан чиновниками и политик хотела бы знать имена всех, кто получил «команду» поставить Украину в такое положение.
В мире,Юлия Тимошенко,
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