Тимошенко: Украину поставили на колени

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что Украину поставили на колени. В эфире телеканала «НАШ» лидер партии «Батькивщина» отметила, что сейчас страна зависит от поставок электроэнергии из России и Белоруссии.
«Реальное спасение будет, если Белоруссия и Россия не выключат рубильники по перетокам электроэнергии, то есть по поставке электроэнергии в Украину. Потому что у нас не закачан газ, не положен уголь, не обеспечено все, что нужно для отопительного периода и это значит, что нас поставили практически на колени», — заявила политик.
Экс-премьер отметила, что если «отключить» Украину от поставок из соседних стран, то жителям не хватит электричества. То, что правительство говорит об аварийной нехватке электроэнергии, свидетельствует о чрезвычайном положении в государстве.