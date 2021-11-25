Байдену удалили потенциально предраковую аденому

Президенту США Джо Байдену удалили трубчатую аденому — доброкачественное, но потенциально предраковое образование. В настоящий момент дополнительного вмешательства не требуется. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на заявление врача Белого дома Кевина О'Коннора.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации издания, на прошлой неделе американский лидер проходил медицинское обследование. По его результатам медики заключили, что состояние здоровья Байдена позволяет ему без ограничений исполнять обязанности верховного главнокомандующего и главы государства.

Как указано в распространенном пресс-релизе от Белого дома, президенту Байдену из восходящей кишки удалили 3-миллиметровый доброкачественный на вид полип. Позже его идентифицировали как трубчатую аденому.

Как пояснил О'Коннор, трубчатая аденома — доброкачественное и медленно растущее образование. Однако оно также считается потенциально предраковым повреждением, не требующим дополнительного вмешательства в настоящее время.

Недавно Джо Байдену исполнилось 79 лет. В документе отмечается, что повторная колоноскопия рекомендована не ранее чем через 7-10 лет.