В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.37EUR 83.64
Войти в почту

Байдену удалили потенциально предраковую аденому

Елена Прошина
50 минут назад

Президенту США Джо Байдену удалили трубчатую аденому — доброкачественное, но потенциально предраковое образование. В настоящий момент дополнительного вмешательства не требуется. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на заявление врача Белого дома Кевина О'Коннора.

Байдену удалили потенциально предраковую аденому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, на прошлой неделе американский лидер проходил медицинское обследование. По его результатам медики заключили, что состояние здоровья Байдена позволяет ему без ограничений исполнять обязанности верховного главнокомандующего и главы государства.

Как указано в распространенном пресс-релизе от Белого дома, президенту Байдену из восходящей кишки удалили 3-миллиметровый доброкачественный на вид полип. Позже его идентифицировали как трубчатую аденому.

Как пояснил О'Коннор, трубчатая аденома — доброкачественное и медленно растущее образование. Однако оно также считается потенциально предраковым повреждением, не требующим дополнительного вмешательства в настоящее время.

Недавно Джо Байдену исполнилось 79 лет. В документе отмечается, что повторная колоноскопия рекомендована не ранее чем через 7-10 лет.

Во время колоноскопии Байден находился под наркозом. Его полномочия временно исполняла вице-президент Камала Харрис.

В мире,Кевин О'коннор,Джозеф Байден,РИА Новости,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители