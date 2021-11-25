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На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа

Деловая газета "Взгляд"иещё 7
1 час назад

Россию можно вынудить продлить соглашение о транзите газа через Украину или подписать новый договор, в случае если Запад «не позволит» Москве запустить трубопровод «Северный поток – 2», заявил президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

На Украине нашли способ заставить Россию продлить транзит газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, только давление на газопровод может заставить РФ «сделать жест доброй воли» по отношению к Украине, передает РИА «Новости».

«Конечно, если Евросоюз, в частности, Германия, займут жесткую позицию по «Северному потоку – 2» как проекту, что не соответствует европейским интересам и принципам, тогда России не будет куда деваться, кроме как продлевать соглашение с Украиной или подписывать новое», – считает Гончар.

При этом он утверждает, что продление соглашения о транзите газа через Украину «не входит в планы России». По его мнению, цель Кремля – обнулить Украину по транзиту газа раньше, чем закончится срок действия договора.

Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что задержка запуска «Северного потока – 2» – «заслуга Украины».

В мире,Дмитрий Кулеба,ЕС,РИА Новости,
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