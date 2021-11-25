«Случилось почти чудо»: в Японии исчез коронавирус

Возможно, в Японии случилось то, чего ждал весь мир, — дельта-штамм коронавируса самоликвидировался. Это пока не официальная версия вирусологов, а предположение, которое озвучил профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ. Но факт в том, что если летом в стране ежесуточно заболевали по 26 тысяч японцев, то сейчас — около 200 человек. Что на самом деле происходит в Японии и можно ли ждать повторения этого чуда в России, «Лента.ру» спросила доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анчу Баранову.

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP Alexander Zemlianichenko / AP

«Лента.ру»: Японские ученые удивили весь мир сообщением о том, что в их стране самоликвидировался дельта-штамм. Этому можно верить?

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Анча Баранова: Япония — изолированная страна. Ну, по крайней мере более изолированная, чем любая европейская и США. При этом довольно дисциплинированная по поводу внутренних мер. Поэтому в Японии скорость распространения вируса ниже, чем в Европе. И там не было большого разнообразия штаммов, доминировала дельта.

Поскольку в Японии была одна дельта, в ней, как сообщают японские коллеги, накопились мутации в белке nsp14. А этот белок определяет способность вируса исправлять мутации. Но поскольку сам nsp14 — «испортился», то исправить уже ничего не мог, ошибки стали множиться бесконтрольно. И в конце концов вирус пришел к печальному для себя финишу.

Но важно понять, что как только «подпорченный» дельта-штамм попал на территорию Японии, все остальные производные вируса там пошли от него. И так получилось, что у всех у них была ослаблена функция по исправлению мутаций. По крайней мере именно такой ход событий логичен, если японские ученые правы.

Представьте масляной контур в машине. Если там появится дырка размером с булавочную головку, то в принципе ваша машина рано или поздно заглохнет, вы должны будете ее чинить задорого. Но произойдет это не в тот же момент, как появилась дыра, а через какое-то время. Машина еще довольно долго будет бегать, пока не вытечет масло. То есть «дырочка» появилась в момент, когда вирус только попал в страну. А дальше он начал дальше расходиться, расходиться. «Масло» в это время вытекало. И у всех потомков этого вируса оно вытекло примерно в один момент. Мотор у вируса заглох, и он самоликвидировался.

Вероятность такого события — строго индивидуальна, характерна именно для Японии?

То, что в Японии случилось, — почти чудо. Но оно действительно обусловлено тем, что страна изолирована. Если бы то же самое событие, появление этой маленькой дырочки, из которой масло вытекает, произошло в Европе, никакого эффекта это бы не оказало. Есть теория монофилетического происхождения вируса именно в Японии. Проще говоря, в Японии был один занос дельты, от которого все пошло. А в Европе таких заносов было много. То есть штаммы в Европе растут не из одного корня, а из множества разных. Какие-то из Ирана пришли, какие-то из США, потом обменялись между собой. Поэтому если какая-то одна ветка из них выродится, то вы этого не заметите.

Многие ученые-биологи скептически отнеслись к выводам японских коллег. Может, их скептицизм оправдан?

В Японии очень сильная школа по изучению мутаций вирусов, эволюции мутаций, мутаций в популяциях и так далее. Это исторически сложилось еще со времен Хиросимы. Японцы сильно развивали радиационную биологию и на людях, и на животных, а классические исследования мутаций были сделаны именно на примере действия радиации. Эксперименты, до которых в Европе руки не доходили, потому что дорого и долго, в Японии проводились. Потому что для них это было вопросом национальной безопасности. И все это дало мощные всходы, там образовалось сильное научное сообщество биологов-мутационщиков. Сейчас их называют «молекулярные эволюционисты».

Среди японских академиков всему миру известен Мотоо Кимура. Он создал теорию нейтральности молекулярной эволюции. После дарвиновской теории она дала человечеству самый значимый толчок вперед в понимании природы эволюции. Дарвин создал классическую теорию, у него все нарративно — ну, как длинная повесть научным языком. А у Мотоо Кимуры уже появились формулы, мутации и многое другое. Именно работы Кимуры послужили основой, платформой для современной теории эволюции. Поэтому я бы внимательно прислушивалась к словам японских ученых — они обладают большим опытом интерпретации молекулярных событий.

В России, по данным Роспотребнадзора, штамм дельта также доминирует, вытеснил все остальные. Может, и у нас тоже возможен японский сценарий?

Не думаю, что такой шанс реален. Единственный признак, по которому мы можем сказать, что в России доминирует дельта, а других штаммов нет, — это информация о секвенированных вирусах, которая приходит из Роспотребнадзора. Но этих сиквенсов крайне мало. Когда в Британии секвенируют сотни и тысячи образцов в день, Роспотребнадзор выдает сведения о гораздо меньшем количестве. Может, они где-то копятся и их кто-то анализирует, но мировое сообщество их в массе не видело.

Формула «чем более интенсивно вы ищете, тем больше вы находите» всегда актуальна. А поскольку в России мы ищем довольно мало, говорить о том, что здесь такая же картина, как и в Японии, — некорректно. Вот есть лес. Его внимательно изучают тысячи ученых: каждую травинку, каждую божью коровку переписывают. А к соседнему лесу ученые подошли и сказали: да ну, похоже, точно такой же лес, зачем его изучать? Здесь точно так же, как и там.

Насколько долго в Японии может продлиться это «чудо»?

Пока к ним не приедет носитель еще какого-то штамма. Чтобы чудо было долгим, нужно вводить полную изоляцию. Естественно, в мире страны встроены друг в друга. И как только у нас где-то становится хорошо, как только вирус вычищается, мы хотим границы открыть. Хотя логично поступать как раз наоборот — закрыться в своей коробочке, пока весь остальной мир бушует. Однако наша человеческая культура этого не приемлет.

В глобальном плане самоликвидация SARS-CoV-2 возможна?

Конечно, нет. Мир очень большой, у нас много разных вариантов вируса. Даже если вы получите ситуацию, что дельта вдруг исчезнет, то не факт, что это хорошо. Сейчас дельта, которая самая инфекционная, сидит везде и как бы «держит поляну», другие штаммы вируса не пускает. То есть дельта быстрее передается, чем другие штаммы, поэтому у них мало шансов размножиться. Есть штаммы более зловредные, среди них и те, кто уклоняется он антител, а значит, их хуже берет вакцина. А потому, если дельта сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут — возможно, от этого станет гораздо хуже.

С практической точки зрения наблюдения японцев могут к чему-то привести? Или это просто наблюдения?

Знания сейчас — самое основное. Когда только начиналась пандемия, все говорили: «Сейчас вакцину и лекарства быстро придумаем, шапками вирус закидаем». Вакцины появились, человечество возликовало. Но сейчас уже понятно, что вакцины — хорошее решение проблемы, но не финальное. Нам нужно еще кучу всего придумать. И как раз главное, чего не хватает, — знаний, прожектора, который светит в будущее и показывает нам очертания этого будущего. И японское заявление, пусть пока еще и не полноценная научная работа, но один из позитивных лучиков, просвечивающих темноту. Эту дорожку обязательно нужно исследовать и в результате наметить хоть какую-то карту будущего. Пока не Меркатор, а просто от руки нарисованная береговая линия — и все же лучше, чем ничего!

Самоликвидация вируса — важная вещь. Гипотезу надо обсудить и обязательно валидизировать путем отслеживания влияния обнаруженной в Японии мутации штамма дельта на вирусах из других стран. Я уверена, что этим многие вирусологи сейчас и занимаются.