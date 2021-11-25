Новый опасный штамм коронавируса выявили в ЮАР

Случай заболевания штаммом коронавируса B.1.1.529, который потенциально может быть более опасным, чем "Дельта"-штамм, был выявлен в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщает телеканал eNCA.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Исследователи из ЮАР пока не могут точно определить, будут ли имеющиеся на сегодняшний день вакцины эффективны против данной разновидности коронавируса. Отмечается, что к настоящему времени выявлено 10 случаев заболевания штаммом B.1.1.529: в Ботсване, ЮАР и Гонконге.