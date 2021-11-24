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Байден высказался о суверенитете Украины

Lenta.ru
36 минут назад

Президент США Джо Байден высказался о территориальной целостности Украины по случаю чествования памяти жертв голодомора в стране, сообщается на сайте Белого дома.

Байден высказался о суверенитете Украины
Фото: ReutersReuters

Байден почтил память жертв Голодомора, подчеркнув, что народ Украины справился с этим «ужасом», «проявив дух и стойкость и в конечном итоге создал свободное демократическое общество».

«Вспоминая боль и жертв голодомора, Соединенные штаты также заявляют о поддержке украинского народа сегодня и о твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркнул президент США.

Лидер США добавил, что необходимо предотвращать подобные трагедии в будущем и помогать тем, кто находится «под гнетом тирании».

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23 ноября стало известно, что США собираются отправить военных советников на Украину. Однако официальный представитель Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать эту информацию.

«Мне нечего вам проанонсировать на этот счет», — заявила Псаки.

Ранее Украина поблагодарила США за военную помощь. Секретарь СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины) Алексей Данилов подчеркнул, что настоящую поддержку не всегда можно измерить деньгами.

В мире,Алексей Данилов,Джозеф Байден,
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