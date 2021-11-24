Байден высказался о суверенитете Украины

Президент США Джо Байден высказался о территориальной целостности Украины по случаю чествования памяти жертв голодомора в стране, сообщается на сайте Белого дома.

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Байден почтил память жертв Голодомора, подчеркнув, что народ Украины справился с этим «ужасом», «проявив дух и стойкость и в конечном итоге создал свободное демократическое общество».

«Вспоминая боль и жертв голодомора, Соединенные штаты также заявляют о поддержке украинского народа сегодня и о твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркнул президент США.

Лидер США добавил, что необходимо предотвращать подобные трагедии в будущем и помогать тем, кто находится «под гнетом тирании».

23 ноября стало известно, что США собираются отправить военных советников на Украину. Однако официальный представитель Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать эту информацию.

«Мне нечего вам проанонсировать на этот счет», — заявила Псаки.