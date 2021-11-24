Мать Саакашвили рассказала о состоянии его здоровья

«Он очень подавлен, это не тот человек, что был раньше. Мы все, все общество должны позаботиться о том, чтобы освободить этого человека. Сам Миша считает, что сейчас важный этап для борьбы. Мы все должны быть активными с целью освобождения Миши», — заявила она журналистам.