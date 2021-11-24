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Мать Саакашвили рассказала о состоянии его здоровья

Lenta.ru
1 час назад

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания посетила сына в военном госпитале в Гори и рассказала о состоянии его здоровья. Она утверждает, что ее сын находится в крайне подавленном состоянии, сообщают «Известия».

Мать Саакашвили рассказала о состоянии его здоровья
Фото: Сергей Харченко / ZumaPress / Globallookpress.comСергей Харченко / ZumaPress / Globallookpress.com

«Он очень подавлен, это не тот человек, что был раньше. Мы все, все общество должны позаботиться о том, чтобы освободить этого человека. Сам Миша считает, что сейчас важный этап для борьбы. Мы все должны быть активными с целью освобождения Миши», — заявила она журналистам.

Ранее украинский адвокат экс-президента Грузии также навестил подзащитного в госпитале, куда его перевели из тюремной больницы, и рассказал, что заключенный сильно изменился за время голодовки и пребывания в тюрьме. Юрист также выразил опасение, что из-за своего психологического состояния экс-президент не сможет должным образом защитить себя в суде.

В мире,Михаил Саакашвили,газета "Известия",
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