Шольц: правящая коалиция Германии сформирована

Будущий канцлер Германии Олаф Шольц заявил о конце формирования правящей коалиции страны. Об этом сообщает НСН.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Коалиционный договор уже одобрили «Зеленые», Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), председателем которой является Шольц, и Свободная демократическая партия (СвДП).

«Мы сделаем все, чтобы все три партии одобрили это коалиционное соглашение в ближайшие десять дней»,— подчеркнул будущий канцлер.

Согласно соглашению, СДПГ получают пост канцлера, «Зеленые» пост вице-канцлера, а СвДП – министерства финансов.

Коалиционный договор включает в себя распределение министерских должностей, описывает сценарии развития внутренней и внешней политики и методы борьбы с коронавирусом.