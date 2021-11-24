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В ВОЗ назвали проблему вакцинации от COVID-19

Вероника Полынина
23 минуты назад

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность тем, что вакцинация от коронавируса вселяет в людей «ложное чувство безопасности», передает ТАСС.

В ВОЗ назвали проблему вакцинации от COVID-19
Фото: ReutersReuters

«Мы обеспокоены ложным чувством безопасности, бытующим во многих странах и общинах», - сказал Гебрейесус на брифинге.

По его словам, у людей возникает ощущение, будто с пандемией покончено, и им не нужно принимать никаких мер предосторожности.

«Вакцины спасают жизни, но они не предотвращают полностью передачу (вируса)», - подчеркнул глава ВОЗ.

Ученые сообщили о резком старении органов после COVID

Он сообщил, что после появления штамма «дельта» способность вакцины предупреждать передачу инфекции снизилась с 60% до 40%.

Глава ВОЗ призвал все государства продолжать принимать всеобъемлющие меры по предотвращению распространения коронавируса, среди которых ношение масок и физическое дистанцирование.

Ранее руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов призвал россиян не расслабляться из-за спада заболеваемости коронавирусом и готовиться к пятой волне.

В мире,Александр Чепурнов,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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