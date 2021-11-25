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Группа румын обокрала военную базу США на $2 млн

Газета.Ruиещё 3
3 часа назад

Группа граждан Румынии украла с американской военной базы на юго-востоке страны дизельное топливо на сумму около $2 млн. Тем самым федеральному правительству США был нанесен серьезный ущерб, передает ТАСС со ссылкой на румынскую полицию.

Румыны обокрали военную базу США на $2 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили следователи, несколько человек создали на территории Румынии преступную группировку, которая с 2017 года воровала дизельное топливо, принадлежащее правительству Соединенных Штатов, на американской военной базе «Михаил Когэлничану», а также из районов, предназначенных для проведения тактических военных учений в уезде Констанца.

По этому делу было проведено шесть обысков. В результате задержали семь человек.

В частности, преступники крали топливо из генераторов, которые обслуживают определенные зоны на этой военной базе США.

Ранее США и Румыния выпустили совместное заявление по итогам состоявшихся в Вашингтоне переговоров, проходивших в рамках седьмого раунда двустороннего стратегического диалога. В заявлении говорится, что обе страны стремятся к углублению сотрудничества в области безопасности, а также намерены продолжать активизировать свои совместные начинания в рамках НАТО, особенно в Черноморском регионе. Также оба государства договорились вместе противостоять «агрессии России».

В мире,Происшествия,НАТО,ИТАР-ТАСС,
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