Скончался грызун-криптотрейдер Мистер Гокс

Прославившийся в Сети хомяк-криптотрейдер Мистер Гокс, он же известный как Макс, скончался. Об этом на Reddit рассказал его владелец. Владелец разбогатевшего на торговле криптовалютой хомяка сообщил, что 21 ноября питомец отказался от еды, а на следующий день умер во сне.

Фото: mr_goxx/twitch.tv mr_goxx/twitch.tv

"Мы боялись этого дня, как никто другой, и искренне шокированы тем, что он пришел. Мы должны объявить о потере нашего любимого пушистого друга", — указал владелец грызуна.

По словам хозяина, Мистер Гокс напомнил всему миру, что не стоит относиться к жизни слишком серьезно. Он отметил, что многим людям пушистый питомец принес радость. Также мужчина считает, что Мистер Гокс пролил свет на мрачные моменты пандемии, инфляции и многие другие проблемы. Хозяин отметил, у животного не было признаков серьезного заболевания, только иногда его беспокоили почки.

В первые дни жизни его лечили от клещей. Отмечается, что хомяки в среднем живут 2-3 года. Хомяк получил широкую известность в сентябре. Тогда сообщалось, что хомяк по кличке Мистер Гокс увеличил свой капитал на 19,41% за три месяца, торгуя криптовалютой. С этим результатом он обошел индекс Доу Джонса, FTSE 100 или инвестиционный портфель финансового магната Уоррена Баффета.