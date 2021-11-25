Скончался грызун-криптотрейдер Мистер Гокс

Прославившийся в Сети хомяк-криптотрейдер Мистер Гокс, он же известный как Макс, скончался. Об этом на Reddit рассказал его владелец. Владелец разбогатевшего на торговле криптовалютой хомяка сообщил, что 21 ноября питомец отказался от еды, а на следующий день умер во сне.
"Мы боялись этого дня, как никто другой, и искренне шокированы тем, что он пришел. Мы должны объявить о потере нашего любимого пушистого друга", — указал владелец грызуна.
По словам хозяина, Мистер Гокс напомнил всему миру, что не стоит относиться к жизни слишком серьезно. Он отметил, что многим людям пушистый питомец принес радость. Также мужчина считает, что Мистер Гокс пролил свет на мрачные моменты пандемии, инфляции и многие другие проблемы. Хозяин отметил, у животного не было признаков серьезного заболевания, только иногда его беспокоили почки.
В первые дни жизни его лечили от клещей. Отмечается, что хомяки в среднем живут 2-3 года. Хомяк получил широкую известность в сентябре. Тогда сообщалось, что хомяк по кличке Мистер Гокс увеличил свой капитал на 19,41% за три месяца, торгуя криптовалютой. С этим результатом он обошел индекс Доу Джонса, FTSE 100 или инвестиционный портфель финансового магната Уоррена Баффета.
Бизнес-процессы четвероногого инвестора построены следующим образом: Мистер Гокс живет в клетке, в которой есть колесо, разделенное на сектора. Хомяк решает, какой из криптовалют он будет торговать, остановив колесо на том или ином секторе, после чего он выбирает, будет он продавать или покупать актив, пробежавшись по одному из двух коридоров. Обо всех финансовых операциях криптотрейдера сообщают сотрудники его офиса в Twitter.