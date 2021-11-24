Будущий канцлер ФРГ подарил Меркель куст кизила

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц подарил Ангеле Меркель на прощание куст кизила. Он, вероятно, сменит ее на посту канцлера ФРГ, сообщает издание Bild.

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По информации издания, Шольц преподнес Меркель куст кизила высотой в один метр во время предположительно последнего заседания действующего кабинета министров.

Согласно Bild, подарок несет символическое значение: кизил должен расти в "кислой" почве (sauer), что по звучанию похоже на фамилию супруга Меркель Йоахима Зауэра.

Помимо этого, Меркель также подарили букет цветов, о чем сообщил в Twitter представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Он также опубликовал групповое фото членов правительства.