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Будущий канцлер ФРГ подарил Меркель куст кизила

Елена Прошина
25 минут назад

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц подарил Ангеле Меркель на прощание куст кизила. Он, вероятно, сменит ее на посту канцлера ФРГ, сообщает издание Bild.

Будущий канцлер ФРГ подарил Меркель куст кизила
Фото: соцсетисоцсети

По информации издания, Шольц преподнес Меркель куст кизила высотой в один метр во время предположительно последнего заседания действующего кабинета министров.

Согласно Bild, подарок несет символическое значение: кизил должен расти в "кислой" почве (sauer), что по звучанию похоже на фамилию супруга Меркель Йоахима Зауэра.

Помимо этого, Меркель также подарили букет цветов, о чем сообщил в Twitter представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Он также опубликовал групповое фото членов правительства.

СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия ведут переговоры о формировании нового правительства Германии после выборов в бундестаг 26 сентября. В случае успешного завершения переговоров, пост канцлера займет социал-демократ Олаф Шольц. В таком случае он сменит правившую 16 лет Ангелу Меркель из Христианско-демократического союза, который проиграл выборы.

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