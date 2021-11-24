Ярош обвинил противников вакцинации в подготовке вторжения России

Советник главнокомандующего вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Ярош уверен, что участники акции против обязательной вакцинации от коронавируса, которая прошла в среду в Киеве, на самом деле готовят почву для вторжения российских войск, пишет РИА Новости.
Противники обязательной вакцинации в среду вышли на митинг у здания Верховной рады Украины. После этого они промаршировали по центральным улицам Киева, требуя освободить своего лидера Остапа Стахива, которого подозревают в действиях, направленных на насильственный захват государственной власти и изменение конституционного строя.
"Друзья, я не исключаю, что среди этих проплаченных и доставленных в столицу людей есть адепты антивакцинации (подавляющее меньшинство), но главная цель этой акции – это подготовка почвы для широкомасштабного вторжения в Украину войск РФ… Мы, украинцы, в нескольких шагах от большой войны. Повторюсь в очередной раз – это вопрос времени и Божьей воли", - написал Ярош на своей странице в Facebook.
Ранее глава военной разведки Украины генерал Кирилл Буданов считает, что Россия планирует напасть на страну в конце января или начале февраля 2022 года.
Минздрав Украины в октябре опубликовал список профессий и организаций, сотрудники которых должны быть обязательно привиты от коронавируса. Не сделавших прививку чиновников и работников сферы образования отстраняют от работы. Позже этот список был расширен, в него включили работников сферы управления центральных органов исполнительной власти и социальных услуг. В городах Украины, включая Киевв, прошли протесты противников вакцинации.