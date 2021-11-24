В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.37EUR 83.64
Войти в почту

Ярош обвинил противников вакцинации в подготовке вторжения России

Елена Прошина
21 минуту назад

Советник главнокомандующего вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Ярош уверен, что участники акции против обязательной вакцинации от коронавируса, которая прошла в среду в Киеве, на самом деле готовят почву для вторжения российских войск, пишет РИА Новости.

Ярош обвинил противников вакцинации в подготовке вторжения России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Противники обязательной вакцинации в среду вышли на митинг у здания Верховной рады Украины. После этого они промаршировали по центральным улицам Киева, требуя освободить своего лидера Остапа Стахива, которого подозревают в действиях, направленных на насильственный захват государственной власти и изменение конституционного строя.

"Друзья, я не исключаю, что среди этих проплаченных и доставленных в столицу людей есть адепты антивакцинации (подавляющее меньшинство), но главная цель этой акции – это подготовка почвы для широкомасштабного вторжения в Украину войск РФ… Мы, украинцы, в нескольких шагах от большой войны. Повторюсь в очередной раз – это вопрос времени и Божьей воли", - написал Ярош на своей странице в Facebook.

Ранее глава военной разведки Украины генерал Кирилл Буданов считает, что Россия планирует напасть на страну в конце января или начале февраля 2022 года.

Минздрав Украины в октябре опубликовал список профессий и организаций, сотрудники которых должны быть обязательно привиты от коронавируса. Не сделавших прививку чиновников и работников сферы образования отстраняют от работы. Позже этот список был расширен, в него включили работников сферы управления центральных органов исполнительной власти и социальных услуг. В городах Украины, включая Киевв, прошли протесты противников вакцинации.

В мире,Дмитрий Ярош,Минздрав РФ,Верховная Рада,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители