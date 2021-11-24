Ярош обвинил противников вакцинации в подготовке вторжения России

"Друзья, я не исключаю, что среди этих проплаченных и доставленных в столицу людей есть адепты антивакцинации (подавляющее меньшинство), но главная цель этой акции – это подготовка почвы для широкомасштабного вторжения в Украину войск РФ… Мы, украинцы, в нескольких шагах от большой войны. Повторюсь в очередной раз – это вопрос времени и Божьей воли", - написал Ярош на своей странице в Facebook.